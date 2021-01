Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Si parla ancora tanto di Sarrismo, ma in quegli anni non sono arrivati trofei. C’era, però, senza dubbio più spettacolo dal punto di vista del gioco. Il Napoli di Gattuso manca di personalità forti, come Albiol, Reina. Si avverte anche la mancanza di una vera punta come un Morata, un Ibrahimovic o un Lukaku, o anche un Giroud”.