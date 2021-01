Gazzetta – Zaccheroni su Milik: “Il Napoli potrebbe aver ancora bisogno di di lui…”

Alberto Zaccheroni, ex allenatore di calcio di Big come Juve, Lazio, Inter e Milan, è intervenuto attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport parlando di alcuni esuberi delle squadre che potrebbero movimentare questo mercato invernale, soffermandosi su due nomi in particolare:

“Khedira potrebbe far comodo a tante squadre in Serie A, paga i troppi infortuni ma può essere ancora protagonista ad alti livelli. Milik? Ha grandissime doti, questo caso è stato creato dalla rottura sul contratto, ma il Napoli potrebbe aver ancora bisogno di lui, gli azzurri necessitano di un attaccante che vada in doppia cifra…”.