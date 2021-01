CdS – Meret torna nella sua terra da titolare

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla situazione portieri in casa Napoli. Infatti, secondo il quotidiano, domani sarà il turno di Meret di proteggere la porta azzurra nella sua terra: “Stavolta Alex dovrebbe ripartire dalla sua Udine. Parecchio sua tenuto conto che, oltre ad esservi nato, vi è cresciuto calcisticamente. Occasione che giunge a puntino per riprendersi quella scena ceduta negli ultimi due turni al rivale Ospina. Ma, se poi volessimo allargare l’orizzonte, non si potrebbe non notare che il giovane portiere, degli ultimi nove impegni (sette di campionato a partire dal Crotone, più le due di Europa League con Az e Real Sociedad), ne

ha saltati ben sette. Un po’ un controsenso, ove si considerasse che Meret era stato lungamente cercato e voluto (fortissimamente da De Laurentiis) per essere titolare e che continua a rappresentare pur sempre un lusso se relegato in panca. Qualcosa continua a non quadrare, anche perché il friulano s’è finalmente lasciato alle spalle i tanti contrattempi che all’inizio dell’avventura napoletana ne avevano condizionato e rallentato l’impiego, nonché l’ulteriore crescita. Tanto per cominciare ci si era messa di traverso una malasorte seriale, ed in seguito hanno soffiato a sfavore vari venti contrari: dall’alternanza con un portiere di rango qual è David Ospina, a qualche nemmeno tanto frequente incidente di percorso, alle burrascose vicende in casa Napoli sfociate nel cambio di guida tecnica di tredici mesi fa. Cambio in corsa quello fra Ancelotti e Gattuso dal quale il buon Alex, statistiche alla mano, non ha tratto beneficio”