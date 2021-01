CdS – Il Napoli in 10 giorni può risollevare le sorti di un’intera stagione

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al clima in casa Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, gli azzurri in dieci giorni potranno cambiare l’esito di un’intera stagione e dare entusiasmo a una piazza ormai spenta: “Le dieci giornate del Napoli sono una battaglia sportiva in quattro mosse che comincerà domani a Udine, 10 gennaio, e finirà mercoledì 20 gennaio a Reggio Emilia in occasione della finale di Supercoppa con la Juve. Tre più uno, insomma: Udinese in campionato, Empoli in Coppa Italia, Fiorentina in campionato e poi il gran galà di chiusura con la rivale infinita. Per la quarta volta nella storia del trofeo: ma questa è un’ altra storia. Anzi, è il finale di una storia che gli azzurri dovranno cominciare a scrivere con la penna della vittoria e un inchiostro pieno di veleno. I cui sinonimi sono carattere e attributi: cose che Rino ha chiesto urlando (di tutto) ai suoi già domenica sera, subito dopo la tremenda batosta con lo Spezia. Una sconfitta che ha letteralmente spezzato le gambe a un Napoli che ora dovrà rimettersi a correre, neanche a camminare, senza perdere altro tempo: la qualificazione alla prossima Champions è l’ obiettivo dichiarato ma è soprattutto un obbligo, nell’ottica della programmazione futura di un club che alle spalle non ha petrodollari o il vento dell’Est”