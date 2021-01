ANSA – Gravina annuncia la sua candidatura alla Federcalcio

Come riportato da una nota dell’agenzia di stampa ANSA, il presidente Gravina ha depositato stamane la ricandidatura alla presidenza della Federcalcio. L’annuncio è accompagnato da alcune dichiarazioni rilasciate ai giornalisti presenti in via Allegri.

‘Una partita per il futuro’, il titolo della piattaforma programmatica di Gravina, che in 128 pagine ha riassunto così il suo schema: “Giocheremo con un modulo offensivo e tutto votato all’attacco, un mio 4-3-3 per il rilancio del calcio italiano. In difesa il sistema delle regole, in attacco punta centrale la sostenibilità, ai lati il patrimonio dei nostri giovani e la riforma dei campionati”.

A sostenere la ricandidatura la quasi unanimità di cinque componenti: le tre leghe professionistiche e le due componenti tecniche di calciatori e allenatori.

Fonte: ANSA