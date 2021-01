Ciro Venerato, esperto di calciomercato di Rai Sport, ha parlato a ‘Radio Goal’ del mercato azzurro: “Il Napoli pensa di confermare Llorente e vendere Milik. Per Maksimovic e Hysaj sono ancora possibili tutte le vie. I due non hanno accordi ne con altri club ne hanno rinnovato con il Napoli. Per Elseid si cerca di prolungare, per il serbo invece non sembra quella la via da percorrere”.