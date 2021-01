Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha partecipato all’iniziativa della UEFA per la sensibilizzazione sul razzismo. Ecco le parole del senegalese: “Penso che il razzismo siamo la rovina del calcio attuale. Non ci sono differenze, siamo tutti uguali in campo. Mi piacerebbe invitare un razzista a passare un paio di giorni con me per fargli vedere la persona che sono davvero e capire quali problemi ha con le persone come me. Io personalmente non ho problemi con nessuno”.