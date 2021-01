Udinese Napoli – Le probabili formazioni

Domenica alle 15:00 andrà in scena Udinese Napoli, partita valida per la diciassettesima giornata del campionato di serie A. L’Udinese è reduce da un pareggio per 2-2 a Bologna mentre il Napoli viene dalla clamorosa sconfitta per 1-2 in casa con lo Spezia. Guardiamo insieme le probabili formazioni.

Gotti resterà fedele al suo 3-5-2 con il quale sta disputando una stagione discreta e sta conducendo la squadra friulana verso una salvezza tranquilla. C’è un solo dubbio a centrocampo con un ballottaggio a tre per una maglia tra Arslan, Walace e Mandragora con il primo leggermente favorito; confermata la coppia d’attacco composta da Nestorowski e Lasagna con l’ex Palermo che dovrà sostituire Pussetto fuori per una rottura al legamento crociato del ginocchio destro, sulla mediana oltre al ballottaggio verranno confermati Stryger Larsen, De Paul, Pereyra e Zeegelar; la linea a tre davanti a Musso sarà composta da Becao, Bonifazi e Samir

Nele fila partenopee Gattuso confermerà il 4-2-3-1 con il ritorno di Petagna al centro dell’attacco. C’è ballottaggio aperto tra Ospina e Meret fra i pali e sulla sinistra c’è Mario Rui leggermente favorito su Hysaj, la difesa verrà completata da Di Lorenzo, Manolas, e Maksimovic con Fabian e Bakayoko davanti alla difesa, Lozano, Zielinski ed Insigne alle spalle di Petagna

Udinese: (3-5-2). Musso, Becao, Bonifazi, Samir, Larsen, De Paul, Arslan; Pereyra, Zegelaar, Lasagna, Nestorowski

Napoli: (4-2-3-1) Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna

Fonte; Sos Fanta