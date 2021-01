Tuttosport – La Juve cerca il vice Morata. Spunta Shomurodov. Resta viva ipotesi Llorente

E il segreto di Pulcinella che la Juve è a caccia di un attaccante per far rifiatare Alvaro Morata. Secondo Tuttosport i casting procedono e dopo il no di Fabio Quagliarella (che ieri con un post ha giurato amore eterno alla Sampdoria) la Juve pare essersi fiondata su Shomurodov, attaccante uzbeko del Genoa.

Oltre al nome nuovo in cima alla lista di Paratici resta Arek Milik ma il Napoli chiede troppo e quindi il ds della Juventus sta gettando le basi per farlo accasare in bianconero la prossima primavera a zero.

Operazioni low cost per i bianconeri potrebbero essere quelle di Giroud, Pellè o Llorente. Proprio lo spagnolo del Napoli risolverebbe il contratto con gli azzurri e ritornerebbe in bianconero.