Tuttosport – Fabian sul mercato: il Napoli valuta la cessione

L’edizione odierna di Tuttosport racconta un’indiscrezione di mercato clamorosa. Fabian Ruiz potrebbe essere ceduto al miglior offerente durante la prossima sessione di mercato

Stando a quanto pubblicato da Tuttosport, Fabian non è più incedibile. Il centrocampista spagnolo avrebbe chiesto un rinnovo a 4,2 mln di euro per cinque anni che il Napoli non sarebbe pronto ad accontentare; Mattia Zaccagni, nome sempre più insistente nei taccuini della società azzurra, arriverebbe nell’ottica di sostituire lo spagnolo che quindi e tutt’altro sicuro della permanenza all’ombra del Vesuvio