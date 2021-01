Fermo ai box dopo la botta ricevuta in occasione di Napoli-Torino è Diego Demme che quindi non dovrebbe partire per il match della Dacia Arena. Sarà quindi riproposto il centrocampo Bakayoko-Fabian Ruiz mentre per Lobotka ci sarà spazio per la gara di Coppa Italia contro l’Empoli.

L’edizione odierna de Il Roma analizza anche l’infermeria azzurra in vista della gara contro l’Udinese.

Sulla trequarti inamovibile Zielinski con Mertens che cerca un recupero lampo molto difficile.