SPORTITALIA – Milik non si muoverà da Napoli

Durante la trasmissione ‘Sportitalia Mercato‘ parlando di mercato Juve hanno accennato la situazione Milik. Secondo l’esperto di mercato Bargiggia, il polacco non si muoverà da Napoli, visto anche la trattativa tramontata con il Marsiglia, e quindi la Juve dovrà rimandare la questione punta a giugno per la parentesi Milik. Secondo Pedullà, invece, non si chiuderà ne con Llorente ne con Milik visto i rapporti tra Juve e Napoli e l’imminente Supercoppa. Aggiunge Pedullà che la società azzurra potrebbe lasciare partire Llorente a 0, ma non alla Juve.