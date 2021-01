Sky – Gomez, due club di Serie A sono pronti a prenderlo: il Papu riflette

“Chi è può accontentare l’Atalanta? Non vuole contropartite, ha tanti giocatori. L’Atalanta vuole soldi”. Così Gianluca Di Marzio oggi ha aggiornato sulla situazione del Papu Gomez, ancora bloccato con l’Atalanta che non lo regala:

“Chi può offrire soldi? La Fiorentina e il Torino, ma sono squadre in cui Gomez non vuole andare, non apre a soluzioni di questo tipo. Anzi: posso dirvi di più, la Fiorentina farebbe un’offerta subito per Gomez, anche il Torino è interessato. Ma il Papu ad oggi ritiene di aver raggiunto un livello alto e non apre a queste situazioni, preferisce situazioni diverse sul mercato”.

In studio a Sky Sport, Di Marzio spiega che intanto la Juventus si è bloccata:

“Posso confermare che l’ipotesi di scambio tra Juve e Atalanta per Papu Gomez è ferma, in stand-by. È un affare sicuramente molto, molto complicato”.