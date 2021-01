Sacchi: “Juve? In Italia vince grazie ai singoli. In Europa invece non basta, c’è bisogno di più”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

“Milan – Juve?L’incontro non è stato spettacolare, ma nemmeno noioso. Gli uomini di Pirlo hanno sfruttato la differenza di esperienza e di valori individuali, oltre a una rosa ampia e di qualità. Stavolta non si è rivelato decisivo il solito Ronaldo, ma Chiesa. Alla prossima occasione potrebbe toccare a Dybala, a Morata, o altri ancora.

Oggi è la solita Juventus, che si impone con le individualità e difende con l’esperienza, non incanta ma vince lo stesso: purtroppo non le riesce nell’unica competizione, la Champions, che le darebbe ancor più fama mondiale e soldi. Per vincere in Europa c’è bisogno di più della giocata del singolo”.