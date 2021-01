Il Roma – Maksimovic in difficoltà, Rrahmani scalpita per sostituirlo

L’edizione odierna de Il Roma, ha sottolineato le dichiarazioni di Gattuso, che nel post partita di Napoli Spezia ha ammesso l’errore nel tenere in campo Maksimovic dopo l’1-0, visto l’eccessivo nervosismo del difensore Serbo.

Con queste dichiarazioni, l’allenatore calabrese ha fatto intendere come nelle prossime partite possa esserci un’occasione per Amir Rrahmani che ha esordito solo nel finale di Cagliari Napoli a risultato già ampiamente acquisito.

Forse già a Udine o in coppa Italia contro l’Empoli il difensore ex Verona avrà la possibilità di giocare da titolare vista l’indisponibilità di Kalidou Koulibaly.