Il Mattino: “Nessuna malafede, Napoli corretto”

L’edizione odierna de Il Mattino ricalca le motivazioni della sentenza del Coni sul caso Juve-Napoli che sono state pubblicate nella giornata di ieri:

«Entrambi i giudici endofederali non negano che sia intervenuto un fatto (cd. factum principis), che ha reso impossibile la prestazione, ma ritengono, con diversi accenti, che la sopravvenuta impossibilità sia imputabile alla SSC Napoli; colposamente il Giudice sportivo, dolosamente quello di appello». Il Napoli, non recandosi a Torino per la partita, non aveva (come sostenuto invece dalla giustizia sportiva della Federcalcio) commesso un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere all’ obbligo di giocare, nonostante i due calciatori positivi. «Ma anzi ha agito in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente per la sussistenza di un provvedimento – ossia la mail della Asl arrivata alle 16.53 del giorno prima della partita – che ha reso impossibile una condotta diversa».

Dunque il Napoli esce pulitissimo da questa vicenda a discapito di quanto detto nei gradi precedenti di giudizio.