Pesante tegola in casa Hellas Verona, che sarà avversario del Napoli il giorno 24 gennaio. Miguel Veloso si è infortunato contro il Torino e la sua assenza non sarà brevissima. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado al polpaccio: tornerà solo a febbraio e dunque salterà il match contro i partenopei. Ivan Juric non potrà contare neanche su Dawidowicz, alle prese con un affaticamento, mentre Lazovic è vittima di un risentimento muscolare al soleo del polpaccio destro.