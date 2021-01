Giordano: “Milik rischia di andare via a zero. Gattuso? Vi spiego”.

Bruno Giordano, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Twm Radio soffermandosi sulle vicende dei partenopei che riguardano Gattuso e Arek Milik. Di seguito, ecco quanto dichiarato:

“Credo che Gattuso stesso sia nervoso, anche per il problema fisico che non lo fa stare tranquillo. E nei novanta minuti si porta questo nervosismo. La sconfitta con lo Spezia vede più responsabilità dei giocatori che dell’allenatore. Si stava vincendo 1-0 dominando e si è perso in 10 contro 11″.



“Ormai Milik è fuori dal progetto. Il rischio è quello di non prendere neanche un euro, se il presidente chiede 15-18 milioni per un giocatore che tra pochi mesi andrà in scadenza”.