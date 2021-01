Gazzetta – Napoli senza goal. E con Milik?

L’edizio odierna de La Gazzetta dello Sport analizza lo stato di forma del Napoli che segnano poco nonostante hanno la media di tiri ed occassioni sa goal create più alte della Serie A.

Gli uomini di Gattuso proprio non riescono a buttarla dentro ed in tanti si chiedono: “Cosa sarebbe successo se ci fosse stato in rosa anche Milik, anzichè farlo allenare in solitudine ed ad orari diversi rispetto al resto dei compagni?”

Ovviamente, come ci dice La Gazzetta dello Sport, è un quesito a cui è difficile rispondere. Certo è chiaro che il gelo tra Milik e la società è calato lo scorso gennaio quando il Napoli fece la sua ultima proposta di rinnovo da 4 milioni e passa ma che l’agente del polacco Pantak rifiutò. Così il Napoli progetto il su dopo Milik: aveva preso Petagna, rinnovò Mertens e andò a comprare Osimhen.

Gli infortuni poi non hanno giovato al Napoli che si è ritrovato solo con Petagna e con un rispolverato Llorente ma certo è che: “Siamo sicuri che Milik in questo Napoli non avrebbe rischiato le figure non eccellenti di un Llorente in campo per pochi minuti e che non può avere la bacchetta magica? Manca la controprova, ma il Milik del campionato post lock-down ha segnato solo 2 gol in 10 gare, proprio perché con la testa era già partito”.