Con la partenza di Diego Costa, l’Atlético Madrid dovrà ricorrere al mercato per trovare un nuovo centravanti secondo l’Equipe nelle ultime ore è avanzato il nome di Moussa Dembélé del Lione. Il club francese vuole però prima assicurarsi che il posto non sia lasciato vuoto e per sostituire l’attaccante ha messo gli occhi su Islam Slimani del Leicester.

Ad ogni modo, dopo le varie offerte al Napoli, sembra dunque sfumata la possibilità di vedere Arek Milik con la maglia dei colchoneros.