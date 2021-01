Damiani: “Se Petagna giocasse sempre potrebbe arrivare a 20 gol!”

Durante la trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, è intervenuto Oscar Damiani, procuratore ed ex giocatore, per parlare del Napoli. Le sue parole:

“A gennaio è difficile rinforzarsi, chi ha i giocatori bravi se li tiene, al massimo sarà possibile fare qualche scambio. All’estero hanno più possibilità che da noi in Italia. Penso che se Petagna dovesse giocare tutte le partite farebbe 20 gol ma c’è concorrenza e turnover. Thauvin è molto forte, è a fine contratto e ha una grande concorrenza. A lui piacerebbe giocare in Italia ed è già stato in Inghilterra. Può interessare a molti club”.