L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza lo scorso mercato di Gennaio del Napoli sottolineando alcuni investimenti sbagliati.

Sono stati spesi in tutto 90 milioni di euro per Petagna (20), Politano (20), Demme (12), Rrahmani (14), Lobotka (20) senza che nessuno nelle gerarchie sia un titolare fisso.

Il Corriere aggiunge sottolineando che alcuni hanno minuti importanti come Politano e Demme ma che nessuono sia insostituibile e che questi 90 mln potevano essere spesi in modo diverso