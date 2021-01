Atalanta, i convocati in vista di Benevento: Gomez ancora fuori!

In vista dells fida contro il Benevento, di scena domani pomeriggio al Vigorito, l’Atalanta ha reso nota la lista dei convocati: ancora out il “Papu“ Gomez, con Gasperini che non sembra intenzionato a tornare sui propri passi. Di seguito i calciatori convocati dall’allenatore dell’Atalanta: out anche Pasalic, Piccini e Mojica.

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata.