Ivan Zazzaroni, direttore de “Il Corriere dello Sport”, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo in merito al momento del Napoli.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Non voglio entrare in merito alle scelte societarie, ma perché un giocatore come Milik deve essere messo fuori rosa? In una partita come quella di ieri, sarebbe servito un goleador che ti butta la palla in rete”.