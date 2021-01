Venerato: “Zaccagni e Lovato obiettivi del Napoli per l’estate”

Ciro Venerato, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato dei partenopei ai microfoni di Radio Kiss Kiss:



“A gennaio non ci sono le condizioni economiche per fare qualche colpo, ma tra gli obiettivi per l’estate ci sono Mattia Zaccagni e Matteo Lovato. Per il trequartista classe ’95 il club azzurro proverà a strappare un accordo già adesso per la prossima sessione estiva, mentre il difensore centrale è un obiettivo difficilmente raggiungibile perché il costo del cartellino è abbastanza elevato, 25 milioni di euro”.