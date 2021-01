Udinese, Forestieri salta il Napoli; confermato il problema muscolare

A pochi giorni dalla sfida contro il Napoli, in programma domenica 10 gennaio ore 15 alla Dacia Arena, l’Udinese perde Fernando Forestieri.



Come riporta il portale Udineseblog.it, l’attaccante si è sottoposto agli accertamenti del caso dopo il risentimento che l’aveva fermato durante Bologna-Udinese. In attesa di nuovi esami, confermata la prima diagnosi. E, a questo punto, la sua assenza domenica contro gli azzurri.