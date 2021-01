Fabio Quagliarella rimane a Genova. Dopo le parole sui social dell’attaccante arriva anche la certezza sul rinnovo. Infatti, come riportato da TuttoMercatoWeb, l’attaccante ex Napoli sta stringendo per il rinnovo dopo il no alla Juventus. Secondo TuttoMercatoWeb in questi giorni ci sarà l’accelerata decisiva che porterà alla firma e al rinnovo del contratto, per almeno un altro anno.