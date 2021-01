Serie A, classifiche a confronto: Napoli a +7 rispetto all’anno scorso

Classifiche a confronto dopo 16 giornate di Serie A. Spicca il Milan, che rispetto alla passata stagione ha 16 punti in più. L’Inter invece si ritrova con tre punti in meno rispetto a un anno fa. Cresce ancora il Sassuolo, +8 dopo il successo sul Genoa, colpisce anche il +7 del Napoli, mentre l’Atalanta col successo sul Parma ha raggiunto fin qui gli stessi punti di un anno fa.

Milan 37 (+16 punti rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 15 giornate)

Inter 36 (-3)

Roma 33 (+1)

*Juventus 30 (-9)

Sassuolo 29 (+10)

*Napoli 28 (+7)

*Atalanta 28 (=)

Lazio 25 (-11)

Hellas Verona 24 (+5)

Benevento 21 (in Serie B)

Sampdoria 20 (+5)

Bologna 16 (-3)

*Udinese 16 (+1)

Fiorentina 15 (-2)

Cagliari 14 (-15)

Spezia 14 (in Serie B)

Torino 12 (-9)

Parma 12 (-12)

Genoa 11 (=)

Crotone 9 (in Serie B)



*una partita in meno