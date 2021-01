Antonio Cioffi a breve diventerà un nuovo giocatore del Napoli. Infatti, come confermato dalla redazione di Radio Punto Nuovo, le convocazioni non sono casuali perché Cioffi si aggregherà direttamente alla squadra di Gattuso. Il contratto, secondo Radio Punto Nuovo, sarà firmato dall’attaccante azzurro in settimana con l’arrivo di uno dei membri del suo entourage, Claudio Vigorelli, a Napoli.