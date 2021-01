L’edizione odierna de La Repubblica dedica ampio spazio al Napoli. Infatti, il quotidiano, dedica ampio spazio agli infortuni di Mertens e Demme. Secondo la Repubblica il belga e il tedesco stanno provando a rientrare per la partita, di domenica, contro l’Udinese per dare una mano alla squadra in enorme difficoltà.