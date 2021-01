Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia in merito alla sconfitta casalinga del Napoli contro lo Spezia.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Se Gattuso dovesse pensare che è lui il problema del Napoli, lascerebbe la panchina azzurra immediatamente. L’abbiamo visto anche con il Milan. Per lui eè fondamentale sentire l’attaccamento con l’ambiente, i soldi sono in secondo piano. Dalla città partenopea sto leggendo cose assurde, Rino non lo merita”.