Pierluigi Pardo, telecronista che ha commentato il match Napoli-Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Raramente mi capita di commentare una partita con così tante occasioni da goal ed un risultato che va all’opposto. Però non si può dare la colpa alla sfortuna. Sono state commesse troppe ingenuità. Posso giustificare le occasioni fallite, ma non gli errori in difesa”.