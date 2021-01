Moviola Corriere – Rigore per lo Spezia molto generoso

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha analizzato la moviola relativa alla gara di ieri tra Napoli e Spezia. Secondo il quotidiani, infatti, “C’è da discutere, e non poco, sul rigore assegnato allo Spezia. Il tocco c’è, ma è molto leggero. L’ingenuità di Fabian Ruiz si paga e non c’è appello neanche al VAR. Ieri Mariani non ha fatto una brutta partita, il rosso per doppio giallo ad Ismajili c’è. L’unico dubbio riguarda un tiro di Insigne che tocca il braccio di Ismajili nell’area di rigore il primo tempo, ma nella dinamica ci può stare non darlo“.