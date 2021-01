Montervino bastone e carota con Gattuso:”Queste cose non mi piacciono, ma sta dando il massimo. Napoli troppo veloce a distruggere e ad elogiare”

L’ex capitano del Napoli Francesco Montervino ha parlato a Canale 8 dopo la clamorosa sconfitta con lo Spezia, queste le sue dichiarazioni: “Via Gattuso? Assolutamente no, ha tirato il meglio da tanti, sarebbe una cattiveria incredibile. Qualche responsabilità ce l’ha, non mi piace Lozano punta, Petagna poi ha fatto subito gol, qualche errore lo fa, ma sta facendo il massimo con la squadra! Onestamente io vedo troppa negatività, a Napoli dopo l’Inter non s’è capito più niente, quello non è buono, quell’altro, Gattuso ecc Napoli è velocissima a distruggere tutto, così come a farti diventare il più forte del mondo”.