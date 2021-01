Ad appena 24 anni è morto Alex Apolinario, ex-attaccante dell’Alverca, a causa di un infarto durante il match contro l’Uniao Almeirim.

Immediato l’intervento dei sanitari dopo aver rianimato per due volte il ragazzo: non è stato sufficiente, poiché in ospedale il 24enne ha perso la vita, dopo che erano stati comunicati lievi miglioramenti.

Il club portoghese ha sospeso tutte le iniziative del club e manifestato ogni sostegno alla famiglia.