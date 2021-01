Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in cui ha parlato della situazione degli azzurri. Infatti, secondo il giornalista, gli azzurri per domenica non recupereranno nessun big per la sfida contro l’Udinese e quindi dovranno fare a meno di Mertens, Koulibaly e Demme. Notizia shock in un periodo nero della squadra di Gattuso