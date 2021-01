Elmas stamane è stato letteralmente bocciato da tutti i quotidiani. “Ha una palla, anzi due, con la porta spalancata. E ora sono semplicemente rimpianti”, scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport che mette un bel 5 al macedone. La Gazzetta scrive duramente: “Il suo ingresso non aggiunge nulla”. Voto 5 anche per La Rosa. Valutazione uguale anche per Il Corriere della Sera. Elmas ha deluso.