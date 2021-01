Il ds della Roma, Morgan De Sanctis, ex portiere del Napoli, ha rischiato veramente tanto in quell’incidente che lo ha coinvolto du sere fa con la sua macchina mentre tornava a casa da Trigoria. E’stato trasportato d’urgenza all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma in terapia intensiva, dove in seguito a una emorragia interna gli è stata asportata la milza. Ora è cosciente e fuori pericolo.