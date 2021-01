Il Coronavirus mette a rischio le olimpiadi di Tokyo. Infatti, il Giappone ha proclamato lo stato d’emergenza dopo un aumento di contagi in varie zone dell’isola. Le zone in cui il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha proclamato lo stato d’emergenza, per un mese, sono Tokyo, le prefetture di Kanagawa, Saitama e Chiba. Dopo il rinvio di marzo arriva anche lo spettro del secondo rinvio per le olimpiadi