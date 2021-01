Bagni: “Contro lo Spezia è successo l’incredibile, non c’è fame di vittoria”

Salvatore Bagni, ex azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte in merito alla sconfitta casalinga del Napoli contro lo Spezia.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

”E’ successo l’incredibile ieri, difficile che si ripeta una partita così. Se gli azzurri hanno perso 3 delle ultime 5 partite, vuol dire che qualcosa non funziona. Si sente l’assenza di Mertens e Osimehn. Pensavo che oltre la tecnica ci fosse anche altro. Ma, per ora, non è così. Non vedo cattiveria, non c’è fame di vincere”.