Avv.Lubrano: “Il Coni ci ha dato ragione, che bella soddisfazione!”

Enrico Lubrano, legale del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo le motivazioni rilasciate dal CONI per la sentenza su Juventus-Napoli:

“Il 22 dicembre abbiamo avuto ragione nella totalità della vicenda. È stata riconosciuta la piena ragione ed è stato compreso il perché il Napoli non abbia agito in malafede, dove si pensava che i partenopei avessero violato il protocollo quando in realtà si è agito seguendo la legge e evitando guai penali.

La soddisfazione è enorme, è stata sovvertita un’iniziale ingiustizia nel modo più lineare possibile, giocando finalmente la partita e restituendo dignità a un grande club ed una bellissima città”.