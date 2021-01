Ugolini: “Osimhen non ritornerà a breve! Lozano prima punta? Vi spiego”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio 24, nel corso della trasmissione “Tutti Convocati”.

L’inviato ha parlato della situazione in casa Napoli, soffermandosi soprattutto sull’infortunio di Victor Osimhen e sul possibile rientro. Un altro tema è il possibile nuovo ruolo di Hirving Lozano, che Gattuso ha provato anche come prima punta:

“Ipotesi Lozano prima punta? E’ stato provato in allenamento da Gattuso, ma non ho la certezza che avverrà contro lo Spezia. Aspetto conferme e sarebbe veramente una sorpresa. Lozano sta crescendo e potrebbe anche adattarsi in quel ruolo. Ritorno Osimhen? Non credo che lo rivedremo prima di un mese. La situazione è un pò rognosa, perchè c’è bisogno di tempo per una lesione al nervo, nonostante la situazione covid”.