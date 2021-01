Kalidou Koulibaly, infortunatosi nel match contro la Lazio, è ancora out dai convocati. Il rientro del difensore senegalese, stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, potrebbe avvenire tra la trasferta di Udine o contro l’Empoli in Coppa Italia. In attesa del suo recupero, Manolas sarà costretto agli straordinari in questo inizio di 2021.