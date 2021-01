Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’idea e l’intenzione di Gennaro Gattuso sarebbe quelal di convocare Dries Mertens per la gara di domenica 10 gennaio contro l’Udinese. Il belga ieri ha svolto una piccola parte di lavoro individuale e personalizzato, ma per sapere qualcosa in più in merito alle sue condizioni bisogna aspettare la valutazione del dottor Canonico e l’allenamento di domani, che sarà il primo dopo tre settimane.