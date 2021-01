C’è un raggio di luce oltre le nubi che si erano addensate sul Napoli poco prima delle festività natalizie. Ieri è tornato Dries Mertens dal lavoro svolto ad Anversa per il recupero della caviglia sinistra che fece crac durante la sfida contro l’Inter dello scorso 16 dicembre. Ed è pure risultato negativo al tampone molecolare di rito. Come lui, anche tutti i componenti del gruppo squadra che nel pomeriggio di oggi sfideranno lo Spezia allo stadio Maradona.

Tutti in ritiro ieri sera, compreso Mertens che è voluto rimanere con i compagni di squadra nell’hotel del corso Vittorio Emanuele che ospita il Napoli nelle gare casalinghe. Il bomber belga rappresenta un regalo consegnato in anticipo dalla Befana, anche se Gattuso non potrà utilizzarlo nel corso della partita odierna e dovrà attendere almeno una decina di giorni per la prima convocazione di Dries.

