Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Hirving Lozano ha un solo precedente da falso nueve, ruolo in cui vorrebbe schierarlo Gennaro Gattuso nella gara di quest’oggi contro lo Spezia. Stiamo parlando di Parma-Napoli del campionato precedente, verso la fine dell’anno, in cui il messicano non ha per niente convinto e fu sommerso di critiche.