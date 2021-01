Napoli e Spezia tornano negli spogliatoi sul punteggio di 0 a 0. Tantissime occasioni per il Napoli per passare in vantaggio ben 8 conclusioni solo da parte di Lorenzo Insigne, da segnalare una in particolare al minuto 37 quando, dalla sua posizione preferita, ha colpito di piatto a giro ma ha trovato un attento Provedel che, ancora una volta, ha deviato in calcio d’angolo.