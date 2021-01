LIVE – Napoli-Spezia, Azzurri in vantaggio grazie ad Andrea Petagna!

Gennaro Gattuso al minuto 52 fa la sua prima mossa, esce un acciaccato Politano ed entra Andrea Petagna. E’ proprio lui a segnare il goal dell’1 a 0! Un contropiede fulmineo che ha portato Di Lorenzo dalla fascia destra mettere il cross in mezzo rasoterra per la battuta di Petagna su cui Provedel, questa volta, non ha potuto far nulla.

Da segnalare che appena in campo, dopo pochissimi secondi, l’ex attaccante della Spal, ha avuto il pallone sul destro per portare in vantaggio il Napoli. Il tiro però, scagliato dal limite dell’aria piccola, si è spento ancora addosso a Provedel che, per l’ennesima volta, aveva salvato la squadra ligure.