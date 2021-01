Il Napoli commenta la sconfitta contro lo Spezia: “Un’amara Epifania, questa è la dura legge del calcio”

La SSC Napoli ha commentato così la sconfitta per 1-2 in casa contro lo Spezia sul proprio sito ufficiale:

“Più di venti tiri in porta, una vagonata di occasioni ma vince lo Spezia. E’ il bignami della sconfitta del Napoli allo Stadio Maradona in questa amara sera della Befana. Gli azzurri comandano una partita a senso unico, costruiscono palle gol a ripetizione, riescono a sbloccare la gara dopo un’ora con Petagna ma poi lo Spezia, la sorte e l’imprevedibilità del pallone ribaltano l’epilogo della sfida. Prima pareggia Nzola su rigore, poi finisce l’opera Pobega in contropiede, con il Napoli che negli ultimi minuti crea un’altra marea di opportunità per pareggiare, senza esito. E’ la dura legge del calcio. Si ricomincia domenica a Udine per un gennaio ricco di appuntamenti tra Coppa Italia, Supercoppa e campionato…”