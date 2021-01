FOCUS – Napoli-Spezia: dove vederla e probabili formazioni

Allo stadio Diego Armando Maradona in Napoli andrà in scena alle ore 18:00 la sfida fra Napoli e Spezia. Questo sarà il primo incontro in Serie A fra le due squadre, che mai prima d’ora si erano affrontate nel massimo campionato italiano. Da una parte gli uomini di Gattuso che reduci dalla vittoria di Cagliari con un sonoro 4-1 vogliono continuare la scia positiva all’insegna del gol; dall’altra gli uomini di Italiano rivelazione di questo campionato, che se anche con pochi punti in classifica continuano ad essere un insidia per le medio grandi.

L’ultimo scontro fra le due squadre risale al 2017, partita di Coppa Italia, vinta per 3-1 dagli azzurri. Il momento di forma delle due squadre è molto diverso. Infatti il Napoli nelle ultime 5 ha raccolto 2 vittorie, altrettante sconfitte ed 1 pareggio. Lo Spezia invece nelle ultime 5 ha raccolto 4 pareggi e 1 pareggio; tutte partite perse si, ma con ottime prestazioni alla base con sconfitte poco meritate.

Dove vederla:

La partita sarà disponibile su DAZN 1 sul canale 209 di Sky, oppure sull’app di Dazn disponibile su Android e iOS con un abbonamento da 9,99 euro.

Probabili formazione:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Petagna. All.: Gattuso.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Vignali; Maggiore, Deiola, Pobega; Nzola, Piccoli, Gyasi. All.: Italiano.